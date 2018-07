Berlin (AFP) Angesichts einer neuen Untersuchung über den wachsenden Rechtsextremismus in Ostdeutschland dringt Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) auf weitere Anstrengungen gegen dieses Gedankengut. "Die Studie zeigt, dass der Kampf gegen Rechtsextremismus eine Daueraufgabe ist", sagte die Ministerin der Nachrichtenagentur AFP am Montag in Berlin. "Es ist falsch, allein auf das Parteienverbot zu schielen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.