München (AFP) Die arabische Fluggesellschaft Emirates hat ihren Gewinn im ersten Halbjahr des neuen Geschäftsjahres so gut wie verdoppelt. Sie erwirtschaftete zwischen April und September 1,7 Milliarden Dirham (364 Millionen Euro), wie das Unternehmen am Montag bekanntgab. Das ist ein Plus von 104 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.