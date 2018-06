München (dpa) - Innenminister Hans-Peter Friedrich hat die Kritik einiger Länder am geplanten Terrorabwehrzentrum zurückgewiesen - und diese zum Mitmachen eingeladen. Er habe den Ländern die Initiative bereits im August angekündigt, sagte Friedrich. Er will am Donnerstag das neue Abwehrzentrum in Köln eröffnen. Zu den Einrichtungen gegen islamistischen Terror und Rechtsextremismus kommt damit eine hinzu: Darin sollen Polizei und Nachrichtendienste aus Bund und Ländern zu Linksextremismus, Ausländerextremismus und Spionage ermitteln.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.