New York (dpa) - Die «Twilight»-Schauspielerin und Musikerin Nikki Reed (24) hat ihre Fans in Los Angeles überrascht.

Zusammen mit ihrem Mann Paul McDonald sang sie laut «E!Online» einen Song aus dem Soundtrack des letzten Films der «Twilight»-Reihe vor Fans der Vampir-Saga, die sich seit Tagen für Karten angestellt hatten. Dann versicherte Reed den rund 2000 Fans ihre große Zuneigung.

In «Twilight» spielt Reed die Rolle der schönen Vampirin Rosalie Hale. Die Weltpremiere des letzten Teils der Saga - «Breaking Dawn - Bis(s) zum Ende der Nacht (Teil 2)» ist am Montag in Los Angeles angesetzt. In den deutschen Kinos läuft der Film am 22. November an.