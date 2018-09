Amsterdam (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw hat Lewis Holtby für das Länderspiel der Fußball-Nationalmannschaft in den Niederlanden nachnominiert. Das teilte Holtbys Club Schalke 04 per Twitter mit. Der Deutsche Fußball-Bund wollte die Personalie noch nicht bestätigen. Im A-Team des DFB bestritt Holtby bislang zwei Länderspiele. Nach den Absagen von Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos, Jérôme Boateng und Marcel Schmelzer hatte der Bundestrainer Sven Bender und Neuling Sebastian Jung kurzfristig als Nachrücker in sein Aufgebot geholt.

