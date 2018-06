München (dpa) - Die britische Schauspielerin Keira Knigthley («Die Herzogin») hat keine romantische Vorstellungen mehr von der Liebe. «Je mehr du über das Leben weißt, desto weniger sind solche Gefühle romantisch - sondern eher tragisch», sagte die 27-Jährige in einem Interview mit dem Magazin «Elle».

Sie liebe historische Rollen und interessiere sich seit ihrer Kindheit für Geschichte, so Knightley. «Ich lese bis heute eine Menge historische Bücher. Und am liebsten sehe ich mir Kostümfilme an», meinte die Schauspielerin. Trotzdem wolle sie nicht in einem anderen Jahrhundert leben. Knightley spielt die Hauptrolle in der Literaturverfilmung «Anna Karenina», der am 6. Dezember in den deutschen Kino startet.