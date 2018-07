Berlin (dpa) - Die Eröffnung des Hauptstadtflughafens am 27. Oktober 2013 könnte wieder ins Wanken geraten. Flughafen-Technikchef Amann will mit Planern und Brandschutzexperten in den nächsten Tagen analysieren, wie viel Zeit tatsächlich noch gebraucht wird, bis der neue Flughafen in Betrieb gehen kann.

Am Wochenende war ein Bericht des für den Brandschutz zuständigen Ingenieurbüros HHP Berlin bekanntgeworden. Demnach ist der bereits dreimal verschobene Eröffnungstermin als «kritisch» einzuschätzen, weil der Umfang der nötigen Umbauten an der Brandschutzanlage noch nicht absehbar sei. Die Opposition in Brandenburg warf der Flughafengeschäftsführung und Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD) Täuschung vor.

«Wir werden wir uns in den nächsten Tagen weiter Klarheit verschaffen», sagte Flughafensprecher Ralf Kunkel am Montag in Schönefeld. HHP hatte Ende Oktober in einem von Amann angeforderten Kurzbericht festgestellt, dass beim Entrauchungssystem und der Sprinkleranlage deutlich von der Baugenehmigung abgewichen worden sei. Dem Bauordnungsamt sei nachzuweisen, dass die Sprinkleranlage trotz der Abweichungen vom Plan zuverlässig arbeite. Ein Umbau der Anlage «hätte sowohl erhebliche zeitliche als auch finanzielle Konsequenzen».

Amann räumte daraufhin ein, «dass noch nicht für alle offenen Punkte tragfähige Lösungen vorliegen». Er habe die Gesellschafter des Flughafens entsprechend informiert - das sind der Bund sowie die Länder Berlin und Brandenburg. Aus Kreisen des Unternehmens hieß es, die jüngste Entwicklung mache deutlich, «wie groß die Versäumnisse bei der Bauüberwachung gewesen sind». Von der Planungsgemeinschaft PG BBI hatte sich der Flughafen im Mai getrennt.

Der Brandschutz war bereits für die letzte Verschiebung des Eröffnungstermins verantwortlich. Ursprünglich sollte der Airport im Oktober 2011 in Betrieb gehen. Die Bundesregierung vertraut vorerst auf den Zeitplan des Betreibers. «Wir gehen nach wie vor davon aus, dass der gesetzte Eröffnungstermin gehalten wird», sagte ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums am Montag. Zunächst werde eine Analyse des Managements abgewartet, die schnellstmöglich vorgelegt werden solle.

Das Ingenieurbüro HHP wollte am Montag zum Sachverhalt keine Stellung nehmen. Als Vertragspartner des Flughafens könne man sich nicht dazu äußern, hieß es aus dem Unternehmen. Amann wollte sich am Montag zu einer ersten Runde mit Planern und Brandschutzexperten zusammensetzen, Details dazu wurden nicht bekannt. Der für die baurechtlichen Genehmigungen am Flughafen zuständige Landrat Stephan Loge (SPD) nannte das Eröffnungsdatum 27. Oktober am Montag «ein ehrgeiziges Ziel, das wir immer noch verfolgen».