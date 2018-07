Auckland (AFP) Schafscherer, Schwimmer und Schirmträger haben den britischen Prinzen Charles am Montag in Neuseeland begeistert empfangen. Der Thronfolger und seine Ehefrau Camilla wurden in Auckland bei strömendem Regen von hunderten Menschen bejubelt, von denen einige stundenlang gewartet hatten, um einen Blick auf das Paar zu erhaschen.

