Mannheim (dpa) - Wegen des Verdachts auf Bestechung von Regierungsmitgliedern in Kamerun muss sich ein Heidelberger Unternehmer vor dem Landgericht Mannheim verantworten. Der 69-jährige Ingenieur soll als Geschäftsführer eines Heidelberger Unternehmens seit 2003 Wasserwerfer, Tränengas und Pfefferspray an das afrikanische Land geliefert haben. Um an die Aufträge zu kommen, soll er knapp 1,2 Millionen Euro an Schmiergeldern gezahlt haben. Allerdings nicht aus eigener Tasche, sondern zulasten der Staatskasse Kameruns: die Kaufpreise waren um die Schmiergelder erhöht angesetzt.

