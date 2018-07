Offenbach (dpa) - Am Dienstag hält sich über große Gebiete Nebel und Hochnebel. Gebietsweise wird es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes auch sonnig. Größte Sonnenchancen bestehen an den Nordrändern der Mittelgebirge, sowie auf den Bergen.

Die Höchstwerte erreichen 6 bis 12 Grad, im zähen Nebel bleibt es bei Werten um 5 Grad. Der Wind weht schwach aus Süd bis Ost.

In der Nacht zum Mittwoch ist es weiterhin teils gering bewölkt oder klar, teils bildet sich Nebel oder bereits vorhandener Nebel wird wieder dichter. Die Tiefstwerte liegen zwischen 7 und 0 Grad, in ungünstigen Lagen sowie und an den Alpen ist stellenweise leichter Luft- oder Bodenfrost bis -4 Grad möglich.