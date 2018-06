Kabul (AFP) Bei Raketenangriffen auf die afghanische Hauptstadt Kabul sind am Dienstag ein Mensch getötet und zwei weitere verletzt worden. Eine Rakete sei in der Nähe des paschtunischen Fernsehsenders Schamschad TV eingeschlagen, eine weitere in der Nähe eines Wohnviertels im Osten der Stadt, teilten Polizei und Innenministerium mit. Raketenangriffe auf Kabul sind selten, in diesem Jahr gab es erst drei Angriffe dieser Art. Zu dem Angriff vom Dienstag bekannte sich zunächst niemand.

