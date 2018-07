Dallas (SID) - Die Dallas Mavericks haben ohne ihren verletzten Superstar Dirk Nowitzki ihren Negativtrend in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA fortgesetzt. Nach einer schwachen Vorstellung verloren die "Mavs" ihr Heimspiel gegen die Minnesota Timberwolves mit 82:90 und mussten damit die dritte Niederlage in Serie hinnehmen. Mit der Bilanz von vier Siegen und vier Niederlagen rutschte Dallas in der Western Conference auf den zehnten Rang ab.

Hinzu kamen schlechte Nachrichten von Nowitzki. Nach seiner Knie-Arthroskopie am 19. Oktober ist immer noch nicht absehbar, wann der 34-Jährige wieder einsatzfähig sein wird. "Ich muss geduldig bleiben. Die Heilung geht nicht so schnell, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich muss weiter in der Reha hart arbeiten und sehen, wie lange es dauert", sagte der Leistungsträger der Mavericks.

Gegen die ebenfalls verletzungsgeplagten Timberwolves, die derzeit unter anderem ohne den verletzten Star-Spieler Kevin Love (Handbruch) auskommen müssen, verwandelten die Dallas-Spieler nur 36,2 Prozent ihrer Würfe. Auch bei den Rebounds hatten die Gastgeber, bei denen Darren Collison mit 21 Zählern bester Werfer war, mit 35:49 deutlich das Nachsehen. In den letzten fünf Minuten des Spiels mussten die Mavericks ohne Coach Rick Carlisle auskommen, der wegen heftigen Reklamierens vom Schiedsrichter aus der Halle geschickt worden war.