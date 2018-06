Dallas (dpa) - Die Dallas Mavericks haben in der nordamerikanischen Basketball-Liga ihre dritte Niederlage in Serie kassiert. Ohne den noch immer verletzt fehlenden deutschen Starspieler Dirk Nowitzki mussten sich die Mavericks in eigener Halle den Minnesota Timberwolves mit 82:90 geschlagen geben.

Beste Werfer bei Dallas waren Darren Collison (21 Punkte) und O.J. Mayo (18). Der deutsche Nationalspieler Chris Kaman kam auf zwölf Zähler. Nach den vorherigen Niederlagen gegen die Charlotte Bobcats und die New York Knicks fiel der Meister von 2011 auf den zehnten Platz in der Western Conference zurück.