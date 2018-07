Dallas (dpa) - Dirk Nowitzki hat die Hoffnungen auf ein baldiges Comeback gedämpft.

«Es ist die erste Knie-Operation meiner Karriere und leider dauert die ganze Sache etwas länger als ich erwartet hatte», sagte Deutschlands Basketball-Superstar im Club-Fernsehen der Dallas Mavericks während der 82:90-Niederlage der Mavs gegen die Minnesota Timberwolves. «Ich muss einfach Geduld haben, vernünftig sein und hart arbeiten», sagte der Würzburger. Nowitzki hatte sich am 19. Oktober einer Arthroskopie am rechten Knie unterzogen und den Saisonauftakt in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga deshalb erstmals in seiner Laufbahn verpasst.

ESPN-Bericht