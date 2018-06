Dallas (dpa) - Dirk Nowitzki hat die Hoffnungen auf ein baldiges Comeback gedämpft. «Es ist die erste Knie-Operation meiner Karriere und leider dauert die ganze Sache etwas länger als ich erwartet hatte», sagte Deutschlands Basketball-Superstar im Club-Fernsehen der Dallas Mavericks.

«Ich muss einfach Geduld haben, vernünftig sein und hart arbeiten», sagte der Würzburger während der 82:90-Niederlage der Mavs gegen die Minnesota Timberwolves. Nowitzki hatte sich am 19. Oktober einer Arthroskopie am rechten Knie unterzogen und den Saisonauftakt in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga deshalb erstmals in seiner Laufbahn verpasst.