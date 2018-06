Frankfurt/Main (dpa) - Die jüngsten Entwicklungen in der europäischen Schuldenkrise haben den deutschen Aktienmarkt am Dienstag belastet. Die Sorgen um Griechenland schwächten derzeit das Vertrauen in die Börsen, sagte Marktstratege Stan Shamu vom Broker IG.

Zudem zeigten die überraschend eingetrübten ZEW-Konjunkturerwartungen laut Händlern, dass die deutschen Finanzexperten mit Blick auf die weiter ungelösten Schuldenprobleme immer noch ziemlich vorsichtig seien. Am Nachmittag stand der Dax 0,90 Prozent tiefer bei 7102 Punkten. Damit knüpfte der Leitindex an den jüngsten Abwärtstrend an, den er lediglich zum Wochenstart unterbrochen hatte. Der MDax sank um 0,81 Prozent auf 11 226 Punkte. Für den TecDax ging es um 0,60 Prozent auf 802 Punkte bergab.

Einig sind sich die Eurostaaten und der Internationale Währungsfonds, dass Griechenland zwei zusätzliche Jahre Zeit zum Sparen bekommen soll. Umstritten ist aber, bis wann Athen seine Schulden auf ein erträgliches Maß reduzieren muss und wie die Mehrkosten von knapp 33 Milliarden Euro aufgefangen werden. Doch immerhin blieb der befürchtete Unfall Griechenlands am Geldmarkt aus: Das krisengeschüttelte Euro-Mitglied konnte sich bei Investoren gut vier Milliarden Euro besorgen und übertraf damit das Platzierungsziel deutlich. Griechenland braucht das Geld dringend, um in dieser Woche fällige Schulden tilgen zu können.

Darüber hinaus ging die Berichtssaison weiter. Die Aktien von Dax-Schwergewicht Eon verloren am Indexende mehr als elf Prozent. Der Energiekonzern konnte zwar in den ersten neun Monaten den Umsatz und den bereinigten Nettogewinn etwas stärker steigern als erwartet und bestätigte den Jahresausblick. Er hatte aber schon am Vorabend überraschend die Ziele für 2013 als voraussichtlich nicht erreichbar bezeichnet, was Händler als Hauptbelastung für die Aktie sahen. Die Titel von Konkurrent RWE büßten gut fünfeinhalb Prozent ein. Für die K+S-Titel als drittschwächster Dax-Wert ging es nach enttäuschenden Quartalszahlen und einem gesenkten Ausblick des Salz- und Düngemittelkonzerns um gut fünf Prozent bergab.

Am Rentenmarkt fiel die durchschnittliche Rendite börsennotierter Bundeswertpapiere von 1,07 Prozent am Vortag auf 1,05 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte. Der Rentenindex Rex stieg um 0,06 Prozent auf 135,09 Punkte. Der Bund-Future lag minimal mit 0,01 Prozent im Plus bei 143,24 Punkten. Der Kurs des Euro fiel. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2695 (Montag: 1,2735) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7877 (0,7852) Euro.