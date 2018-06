Berlin (AFP) Der Chef des NSU-Untersuchungsausschusses im Bundestag, Sebastian Edathy (SPD), hat der Türkei eine schonungslose Aufklärung der rechtsextremen Mordserie in Deutschland zugesagt. "Wir sind auch der Türkei gegenüber rechenschaftspflichtig", sagte Edathy am Dienstag während eines Besuchs in Ankara telefonisch der Nachrichtenagentur AFP. Von den zehn Menschen, die der Mordserie des rechtsextremen NSU zum Opfer gefallen waren, hatten acht türkische Wurzeln. "Meine Reise soll deutlich machen, dass wir an transparenter Aufklärung interessiert sind", sagte Edathy.

