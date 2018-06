Frankfurt/Main (AFP) Für die traditionsreiche Tageszeitung "Frankfurter Rundschau" ist am Dienstag Insolvenzantrag gestellt worden. Das Druck- und Verlagshaus Frankfurt am Main habe am Morgen wegen drohender Zahlungsunfähigkeit einen Insolvenzantrag eingereicht, sagte ein Sprecher des Amtsgerichts Frankfurt am Main. Am Nachmittag werde die Belegschaft auf einer Betriebsversammlung über Einzelheiten informiert.

