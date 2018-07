Wiesbaden (AFP) Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) hat Kritik an der Einrichtung eines neuen Sicherheitszentrums gegen Extremismus zurückgewiesen. "Wir haben keine Zeit zu verlieren", sagte Friedrich am Dienstag bei der Herbsttagung des Bundeskriminalamtes (BKA) in Wiesbaden. Die Eröffnung des Zentrums am Donnerstag in Köln sei "nach sorgfältiger Vorbereitung" angesetzt worden. Friedrich reagierte damit auf Kritik von Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger (SPD), der die Einrichtung des Zentrums als "Schnellschuss" bezeichnet hatte.

