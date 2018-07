Hamburg (AFP) Als erstes deutsches Bundesland hat Hamburg Staatsverträge mit seinen islamischen und alevitischen Religionsgemeinschaften abgeschlossen. Die von Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) und Verbandsvertretern am Dienstag im Rathaus der Hansestadt unterzeichneten Dokumente schaffen unter anderem ein Recht auf berufliche Freistellung an religiösen Feiertagen, wie es für christliche Arbeitnehmer gilt. Außerdem schaffen sie die Basis, Vertreter der Gemeinschaften an der Entwicklung des schulischen Religionsunterrichts zu beteiligen und künftig muslimische und alevitische Religionslehrer einzusetzen.

