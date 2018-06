Paris (AFP) Frankreichs Staatschef François Hollande hat Berichte über deutsch-französische Unstimmigkeiten zurückgewiesen. Die Beziehungen zu Deutschland seien "gut", sagte Hollande am Dienstag in Paris bei seiner ersten großen Pressekonferenz seit seinem Amtsantritt vor sechs Monaten. Zuvor waren in Brüssel bereits Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) und Frankreichs Finanzminister Pierre Moscovici Medienberichten über ein angespanntes Verhältnis zwischen beiden Ländern entgegengetreten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.