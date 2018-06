Berlin (AFP) Der Berliner Verfassungsschutz hat noch mehr Akten zum Rechtsextremismus fälschlicherweise geschreddert als bisher bekannt. Innensenator Frank Henkel (CDU) erklärte am Dienstag, im Jahr 2010 sei es zu einer weiteren Aktenvernichtung "ohne vorheriges Angebot an das Landesarchiv" gekommen. "Auch in diesem Fall gab es einen Bezug zum Rechtsextremismus", fügte Henkel hinzu.

