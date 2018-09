Karlsruhe (AFP) Die rechtsextreme NPD will vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe feststellen lassen, dass sie sich politisch im Rahmen der Verfassung bewege. Ein entsprechender Antrag ging bei dem obersten deutschen Gericht ein, wie ein Sprecher am Dienstag in Karlsruhe sagte. Er bestätigte damit einen Bericht der WAZ-Mediengruppe. Nach Angaben der NPD auf ihrer Homepage soll das Gericht auch feststellen, dass die Rechte der der rechtsextremen Partei verletzt werden, wenn deren Gegner ihre Verfassungswidrigkeit behaupten, ohne einen Verbotsantrag zu stellen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.