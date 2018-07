München (AFP) Der Stuttgarter Rapper Cro erhält in diesem Jahr einen Bambi. Cro werde der Preis in der Kategorie "Pop National" verliehen, teilte der Burda-Verlag, der die Auszeichnung vergibt, am Dienstag in München mit. Cros Plattenfirma wurde Anfang 2011 im Internet auf ihn aufmerksam und suchte ihn daraufhin via Twitter.

