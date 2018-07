Düsseldorf/Bochum (AFP) Mit einer großangelegten Razzia im Ruhrgebiet und am Niederrhein ist die Polizei in Nordrhein-Westfalen gegen Wohnungseinbrecher vorgegangen. Rund 250 Polizisten von zehn Polizeibehörden durchsuchten am Dienstag 24 Häuser, Wohnungen und Hotels, wie das Landesinnenministerium in Düsseldorf mitteilte. Ziel der Aktion war es nach Angaben der Bochumer Polizei, Wohnungseinbrecher beweiskräftig zu überführen und Erkenntnisse über Einbrecherbanden für künftige Ermittlungen zu sammeln.

