Istanbul/Frankfurt (AFP) Die türkische Regierung hat am Dienstag Gespräche zwischen Lufthansa und Turkish Airlines über eine vertiefte Zusammenarbeit bestätigt. Es werde daran gearbeitet, die bestehende Zusammenarbeit "auszubauen, insbesondere um den geschäftlichen Dialog in bestimmten Bereichen zu erweitern", sagte der türkische Finanzminister Mehmet Simsek am Dienstag laut der Nachrichtenagentur Anadolu. Die Konzernchefs von Turkish Airlines und Lufthansa arbeiteten derzeit gemeinsam an einem Ausbau der Geschäftsbeziehungen.

