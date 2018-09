Berlin (AFP) Durch weniger Fleischkonsum könnten die Bundesbürger erheblich zum Klimaschutz beitragen. Würden die Deutschen ihren Fleischkonsum "auf ein gesundes Maß" reduzieren und weniger Lebensmittel wegwerfen, könnten pro Jahr bis zu 67 Millionen Tonnen an klimaschädlichen Treibhausgasen eingespart werden, wie eine am Dienstag in Berlin vorgestellte Studie der Naturschutzorganisation WWF zeigt. Dies entspräche in etwa dem jährlichen Gesamtausstoß von Portugal.

