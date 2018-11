Nürnberg (SID) - Das erste Freiluftspiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wird den Zuschauerrekord für europäische Ligen knacken. Knapp zwei Monate vor dem Duell im Nürnberger Fußballstadion zwischen Gastgeber Nürnberg Ice Tigers und Meister Eisbären Berlin sind bereits mehr als 36.444 Eintrittskarten verkauft worden. So viele Besucher hatte das bisherige Rekordspiel zwischen den finnischen Klubs Jokerit und IFK am 5. November 2011 in Helsinki angelockt.

"Natürlich haben wir von Beginn an auf eine hohe Zuschauerresonanz gesetzt. Dass wir aber jetzt tatsächlich das größte Ligaspiel durchführen werden, welches es in Europa je gegeben hat, ist fast ein Traum", sagte Lorenz Funk, Geschäftsführer der Ice Tigers: "Dies zeigt, zu welcher Begeisterung die Eishockey-Fans in Deutschland fähig sind."

Die Veranstalter hoffen auf eine mit 50.000 Zuschauern ausverkaufte Arena, in der sonst Fußball-Bundesligist 1. FC Nürnberg seine Heimspiele austrägt. Bereits jetzt gebe es für die Längstribünen nur noch Restkarten, teilten die Organisatoren mit.