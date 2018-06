Straubing (SID) - Die Straubing Tigers bleiben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im Aufwind. Der Klub aus Bayern setzte sich am Dienstagabend gegen Schlusslicht EHC Wolfsburg mit 5:3 (1:1, 1:1, 3:1) durch und verbesserte sich in der Tabelle auf Rang fünf. Die Treffer für Straubing erzielten Tyler Beechey (7.), Matthew Hussey (35.), René Röthke (44.), Grant Lewis (47.) und Blaine Down (60.). Für die Wolfsburger, die vor der Länderspielpause überraschend bei Tabellenführer Kölner Haie gewonnen hatten, waren Matthew Dzieduszycki (20./29.) und Adrian Grygiel (51.) erfolgreich.