Brüssel (dpa) - Ein Sondertreffen der Euro-Finanzminister am 20. November soll endgültige Entscheidungen in punkto Griechenland bringen. Das gab Eurogruppenchef Jean-Claude Juncker in der Nacht bekannt. Die «Troika» will Athen zwei Jahre mehr zum Sparen zugestehen. Die Euro-Finanzminister diskutierten bis in die Nacht, wie die Mehrkosten von knapp 33 Milliarden Euro finanziert werden sollen. Athen wartet dringend auf eine weitere Zuteilung aus dem laufenden Kreditprogramm.

