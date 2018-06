Paris (AFP) Der Absturz von Frankreichs Staatschef François Hollande in den Beliebtheitswerten ist vorerst gestoppt. In drei am Montag veröffentlichten Umfragen konnte Hollande, der am Dienstagnachmittag seine erste große Pressekonferenz seit seinem Amtsantritt vor sechs Monaten gibt, die Werte vom Oktober in etwa halten - wenn auch auf niedrigem Niveau. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts BVA kommt Hollande wie im Vormonat auf eine Zustimmung von 44 Prozent, 55 Prozent der Franzosen stellen ihrem Staatschef ein schlechtes Zeugnis aus.

