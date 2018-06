Markt Schwaben (SID) - Mario Gomez hat das Toreschießen nicht verlernt: Der Fußball-Nationalspieler hat nach rund dreimonatiger Verletzungspause ein erfolgreiches Comeback gefeiert und beim 6:0 (5:0)-Testspielsieg von Bayern München beim Sechstligisten Falke Markt Schwaben vier Treffer beigesteuert. Für ein Kuriosum sorgte der 27-Jährige bei seinem zweiten Treffer zum 3:0, als er einen Handelfmeter derart kraftvoll verwandelte, dass dabei der Spielball platzte.

Gomez, der am 7. August am linken Sprunggelenk operiert worden war, zeigte bereits früh seinen Torriecher und brachte die Bayern in der 7. Minute in Führung. Neben Gomez trafen Youngster Mitchell Weiser und Claudio Pizarro für den Rekordmeister und Bundesliga-Tabellenführer.