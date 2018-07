Stuttgart (SID) - Fußball-Drittligist SpVgg Unterhaching hat den Sprung auf den Relegationsrang verpasst. In einem Nachholspiel des 15. Spieltages kam das Team von Trainer Claus Schromm bei den Stuttgarter Kickers nicht über ein 0:0 hinaus und liegt als Tabellenvierter mit 31 Punkten einen Zähler hinter Arminia Bielefeld. Tabellenführer ist der VfL Osnabrück (36). Die Kickers, die ihren ersten Punkt nach vier Niederlagen in Serie holten, haben auf Rang 16 zwei Zähler Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.

Im zweiten Spiel des Tages hat Rot-Weiß Erfurt einen glücklichen Punktgewinn gefeiert und die rote Laterne an die Reserve von Borussia Dortmund abgegeben. Beim 1:1 (0:1) gegen den SV Babelsberg erzielte Jens Möckel in der dritten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich für die Thüringer. Zuvor hatte Niko Opper (5.) den Tabellen-13. aus Babelsberg in Führung gebracht.