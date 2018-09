Neu Delhi (AFP) Durch die Explosion illegal hergestellter Feuerwerkskörper sind im Norden von Indien mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Sechs der Toten seien Mitglieder einer Familie gewesen, die sich mit der Herstellung des Feuerwerks auf das Fest der Lichter vorbereitete, zitierte die Nachrichtenagentur Press Trust of India am Dienstag einen Polizeivertreter. Demnach wurden bei dem Unglück in Yaqoobpur im Bundesstaat Uttar Pradesh zudem zwölf Menschen verletzt. Das Diwali genannte Fest der Lichter wird von den Hindus mehrere Tage lang mit Feuerwerk gefeiert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.