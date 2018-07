Berlin (dpa) - Google will junge Internet-Unternehmen in Deutschland in den nächsten drei Jahren mit einer Million Euro unterstützen. Der Internet-Konzern wird sich in dem zurzeit entstehenden Startup-Zentrum «Factory» an einem Förderprogramm beteiligen, bei dem junge Unternehmer ihre Ideen entwickeln und zur Marktreife bringen können.

Google engagiere sich als ein Gründungspartner der «Factory», sagte Google-Koordinator Max Senges am Dienstag in Berlin. Das Unternehmen werde den dort angesiedelten Startups unter anderem bei Ausbildung, Beratung und Technik zur Seite stehen. Wie in einem ähnlichen Projekt in London seien unter anderem regelmäßige Sprechstunden geplant. Es gehe vor allem darum, nachhaltige Projekte und Unternehmen zu unterstützen, die sich ethischen Grundsätzen verpflichtet fühlten.

«Wir sind erst am Anfang des Innovationsprozesses», sagte Simon Schäfer, einer der Initiatoren des neuen Gründerzentrums am ehemaligen Mauerstreifen an der Bernauer Straße. Der Umbau des alten Brauerei-Gebäudes soll im zweiten Quartal kommenden Jahres beendet sein. Zu den ersten Mietern gehören unter anderem das internationale Musik-Netzwerk Soundcloud, das Firefox-Projekt Mozilla, das auf einen Aufgabenplaner spezialisierte Berliner Startup 6wunderkinder und das Tech-Blog Silicon Allee.