Kairo (dpa) - EU und Arabische Liga haben dem neu gegründeten syrischen Oppositionsblock ihre Unterstützung angeboten. In einer Abschlusserklärung ermahnten sie die syrischen Oppositionellen zugleich, an ihrer Koalition festzuhalten. Bundesaußenminister Guido Westerwelle sagte am Rande des Treffens, dass die Bundesregierung weiterhin Sanktionen gegen die syrische Regierung unterstützen und humanitäre Hilfe für Flüchtlinge und andere Opfer des blutigen Konflikts leisten werde.

