Rürup bringt Flugbegleiter und Lufthansa auf Kompromisskurs

Wiesbaden (dpa) - Mit einem komplexen Tarifpaket hat die Lufthansa weitere Streiks ihres Kabinenpersonals abgewendet und spart langfristig Kosten. Die Stewardessen und Stewards bekommen im Schnitt 3,95 Prozent höhere Tarifgehälter und Jobsicherheit bis Ende 2014, wie das Unternehmen, die Kabinengewerkschaft Ufo und der Schlichter Bert Rürup am Dienstag in Wiesbaden mitteilten. Die Gewerkschaft akzeptierte dafür flexiblere Arbeitszeiten und eine niedrigere Tarifstruktur für Kollegen, die ab dem kommenden Jahr eingestellt werden. Sie muss aber noch ihre Mitglieder per Urabstimmung zu dem Ergebnis befragen.

Geldgeber streiten über Griechenland-Rettung

Brüssel/Athen (dpa) - Neuer Termindruck im Griechenland-Poker: Die internationalen Geldgeber Athens haben genau eine Woche Zeit, um ihren Streit über die Rettung Griechenlands zu lösen. Bis zu ihrem Sondertreffen am Dienstag (20.11.) müssen die Euro-Finanzminister schwierige Fragen klären. Einig sind sich die Eurostaaten und der Internationale Währungsfonds (IWF), dass Griechenland zwei zusätzliche Jahre Zeit zum Sparen bekommen soll. Umstritten ist aber, bis wann Athen seine Schulden auf ein erträgliches Maß reduzieren muss und wie die Mehrkosten von knapp 33 Milliarden Euro aufgefangen werden. Die europäischen Aktienbörsen zeigten sich am Dienstag angesichts der anhaltenden Unsicherheit nervös und lagen bis zum Nachmittag im Minus.

Eon kassiert Prognosen und schließt Kraftwerke

Düsseldorf (dpa) - Deutschlands größter Energiekonzern Eon kassiert wegen schwacher Stromnachfrage seine Gewinnprognosen und schließt zwei unrentabel gewordene Gaskraftwerke. Weitere Jobeinschnitte über das bekannte Programm «Eon 2.0» mit dem Abbau von 11 000 Stellen hinaus seien aber nicht geplant, sagte Konzernchef Johannes Teyssen am Dienstag in einer Telefonkonferenz. Die Aktie des Dax-Schwergewichts brach am Dienstag zeitweise um mehr als elf Prozent ein. Für die ersten drei Quartale legte der Konzern indes gute Zahlen mit einem deutlich auf gut drei Milliarden Euro gestiegenen Konzernüberschuss vor.

Volkswagen weltweit weiter ungebremst

Wolfsburg (dpa) - Gestärkt durch glänzende Geschäfte in Asien und Amerika lässt sich Volkswagen von der erlahmten Autokonjunktur in Westeuropa nach wie vor nicht aus der Spur bringen. Bis Ende Oktober lieferte die Kernmarke VW-Pkw insgesamt 4,72 Millionen Autos aus. Das waren 11,2 Prozent mehr als vor einem Jahr, wie die Wolfsburger am Dienstag berichteten. Im Oktober selbst kamen sie auf eine Steigerung von 16,3 Prozent. Während die Verkäufe in Übersee erneut anzogen, musste der Autobauer in seiner Heimatregion herbe Einbußen hinnehmen. «Das Bild in Europa gestaltet sich weiterhin schwierig», sagte Vertriebsvorstand Christian Klingler zu den Folgen der Schuldenkrise, die potenzielle Kunden von einem Autokauf abhält. Der Konzern setzt große Hoffnungen in die siebte Auflage seines Bestsellers Golf.

Wohnungsverband: Steigende Energiekosten belasten Mieter

Berlin (dpa) - Energie- und Stromkosten sind nach Einschätzung der deutschen Wohnungswirtschaft derzeit die größten Preistreiber für das Wohnen. Allein die Preise für Gas, Heizöl und andere Haushaltsenergie seien in den vergangenen zwölfeinhalb Jahren um 112 Prozent angestiegen, sagte der Präsident des Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (GdW), Axel Gedaschko, am Dienstag in Berlin. Auch die Stromkosten legten um gut 78 Prozent zu. Im Vergleich dazu seien die Nettokaltmieten im gleichen Zeitraum nur um 15 Prozent gestiegen. Preistreiber seien zudem die Baukosten, die allein in den vergangenen zwei Jahren um 27,5 Prozent zulegten. Vor allem in den Ballungsgebieten sei dadurch der dort dringend notwendige Neubau erheblich teurer geworden.

«Mr. Windows» verlässt Microsoft - zwei Frauen führen Top-Sparte

Redmond (dpa) - Überraschender Wechsel in der Microsoft-Chefetage: Nur wenige Wochen nach dem Start des neuen Betriebssystems Windows 8 verlässt der zuständige Manager Steven Sinofsky den Software-Konzern. Nachfolgerin an der Spitze des Windows-Bereichs wird Julie Larson-Green, wie Microsoft in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Die Software-Entwicklerin war unter anderem für das neue Design des Windows-Betriebssystems mit den großen Kacheln auf der Oberfläche verantwortlich. Der 47-jährige Sinofsky war Chefarchitekt der neuen Version von Microsofts wichtigstem Produkt und hatte seine Vision für eine radikale Erneuerung durchgesetzt. Er wurde auch immer wieder als Anwärter auf den Chefposten im Konzern gehandelt.

Vodafone verliert Marktführerschaft an Telekom

Düsseldorf (dpa) - Der Mobilfunkbetreiber Vodafone hat die gerade errungene Marktführerschaft auf dem deutschen Mobilfunkmarkt wieder an die Telekom verloren. In den Netzen der Deutschland-Tochter des britischen Konzerns telefonieren Ende September 35,1 Millionen Kunden, teilte das Unternehmen am Dienstag in einem Bericht über den Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr 2012/13 (31. März) mit. Das waren fast eine Million Kunden weniger als bei T-Mobile. Der Rückgang der Kundenzahlen sei vor allem bedingt gewesen durch die Ausbuchung von inaktiven Kunden mit vorausbezahlten Karten. Auch wenn sich der Umsatz im ersten Halbjahr (April bis September) um gut 4 Prozent auf 4,8 Milliarden Euro erhöhte, musste Vodafone bei der Produktivität Abstriche machen.

Trotz Eurokrise: Außenhandel rechnet mit neuem Rekordhoch

Berlin (dpa) - Der deutsche Außenhandel steuert trotz einer Schwächephase zum Jahresende auf ein neues Allzeithoch zu. «Es geht uns so gut wie nie zuvor», sagte Anton F. Börner, Präsident des Außenhandelsverbands BGA, am Dienstag in Berlin. Das Handelsvolumen werde dieses Jahr die Zwei-Billionen-Euro-Marke überschreiten, der Außenhandelsüberschuss um zehn Prozent auf 174 Milliarden Euro steigen. Allerdings schlägt die Krise im Euroraum immer stärker durch: Im vierten Quartal könnten die starken Einbußen in den Krisenländern nicht mehr durch das Wachstum in Ostasien und den USA ausgeglichen werden, sagte Börner. Für Schwarzmalerei sieht er trotzdem keinen Anlass. Auch 2013 erwartet der BGA neue Rekordwerte.

ZEW-Finanzexperten erwarten schlechtere Konjunktur

Mannheim (dpa) - Die Zuversicht deutscher Finanzexperten hat sich im November überraschend eingetrübt. Der ZEW-Konjunkturindex sank um 4,2 Punkte auf minus 15,7 Zähler, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitteilte. Volkswirte hatten mit einem leichten Anstieg gerechnet. Zuvor hatten sich die Konjunkturerwartungen zwei Monate in Folge positiv entwickelt. Das ZEW führt die schlechtere Stimmung vor allem auf Frühindikatoren wie die Auftragseingänge in der Industrie zurück, die zuletzt schwach ausgefallen waren. «Die im Euroraum vorherrschenden rezessiven Entwicklungen strahlen über den Außenhandels- und Vertrauenskanal auf die deutsche Volkswirtschaft aus», sagte ZEW-Präsident Wolfgang Franz.

KfW-Umfrage: Schuldenkrise trübt Stimmung im Mittelstand

Frankfurt/Main (dpa) - Die Schuldenkrise im Euroraum trübt die Stimmung im deutschen Mittelstand nach einer KfW-Umfrage zunehmend ein - allerdings auf hohem Niveau. Die Geschäftserwartungen seien insgesamt für die kommenden drei Jahre verhalten optimistisch, sagte der Chefvolkswirt der KfW-Bankengruppe, Jörg Zeuner, bei der Präsentation einer repräsentativen Umfrage «KfW-Mittelstandspanel 2012» am Dienstag in Frankfurt. Demnach erwarten 45 Prozent der Betriebe stabile, ein gutes Drittel steigende Umsätze. Auch die Ertragserwartungen bleiben in den Chefetagen der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) überwiegend positiv.

Volle Streugutlager drücken den Absatz beim Salzhersteller K+S

Kassel (dpa) - Volle Streusalzlager und hohe Energiekosten sorgen beim Kasseler Rohstoffkonzern K+S für zähe Geschäfte. Das operative Ergebnis fiel im dritten Quartal 2012 mit 156,7 Millionen Euro rund 14 Prozent schwächer aus als ein Jahr zuvor, wie der im Dax notierte Salz- und Düngemittelhersteller am Dienstag in Kassel mitteilte. Der Umsatz des Dax-Konzerns stieg im gleichen Zeitraum vor allem aufgrund von Währungseffekten um sieben Prozent auf rund 917 Millionen Euro. Der um Sicherungsgeschäfte bereinigte Konzerngewinn kletterte unter dem Strich wegen eines Spartenverkaufs um 35 Prozent auf 165 Millionen Euro.

Studie: China baut Vorsprung als wichtigster Automarkt aus

Hannover/München (dpa) - Die etwas geringeren Wachstumsaussichten in den kommenden Jahren können China einer Studie zufolge nicht den Status als wichtigster Automarkt der Welt streitig machen. Im Gegenteil: Die Unternehmensberatung Oliver Wyman nimmt an, dass das Reich der Mitte für die Branche als Absatz-, aber auch als Produktionsregion immer bedeutender wird. In ganz Asien dürfte bis zum Jahr 2025 über die Hälfte aller Autos hergestellt werden, schreiben die Experten in einer am Dienstag veröffentlichten Analyse. Zentrale Standorte für entsprechende Investitionen sollen auch künftig in China sowie im ebenfalls aufstrebenden Indien liegen. «Diese Dominanz in Absatz und Produktion wird sich in den nächsten Jahren verstärken», heißt es in dem Papier mit Blick auf China.

Deutsche Aktien leiden unter Griechenland-Sorgen

Frankfurt/Main (dpa) - Die jüngsten Entwicklungen in der europäischen Schuldenkrise haben den deutschen Aktienmarkt am Dienstag belastet. Am Nachmittag stand der Dax 0,90 Prozent tiefer bei 7102 Punkten. Damit knüpfte der Leitindex an den jüngsten Abwärtstrend an, den er lediglich zum Wochenstart unterbrochen hatte. Der MDax sank um 0,81 Prozent auf 11 226 Punkte. Für den TecDax ging es um 0,60 Prozent auf 802 Punkte bergab. Am Rentenmarkt fiel die durchschnittliche Rendite börsennotierter Bundeswertpapiere von 1,07 Prozent am Vortag auf 1,05 Prozent. Der Kurs des Euro fiel. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2695 (Montag: 1,2735) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7877 (0,7852) Euro.