Den Haag (AFP) Der rechtsliberale niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hat die Koalitionsvereinbarung mit den Sozialdemokraten (PvdA) nach zwei Wochen in einem wichtigen Punkt widerrufen. Das Vorhaben, die Krankenkassenbeiträge nach der Höhe der Einkommen zu berechnen, sei ein Irrweg, sagte Rutte am Montag vor Journalisten in Den Haag. Stattdessen solle nun die Lohnsteuer für die Schlechterverdienenden gesenkt werden, während die Einkommensteuer für die Besserverdienenden steigen werde.

