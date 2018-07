La Coruña (AFP) Zehn Jahre nach dem Untergang des Öltankers "Prestige" vor der Küste Galiciens hat der Kapitän des Schiffs im Prozess um die Katastrophe ausgesagt. Vor dem Gericht in La Coruña sagte der heute 77-jährige Grieche Apostolos Mangouras am Dienstag, vor dem Unglück seien alle notwendigen technischen Kontrollen vorgenommen worden. So seien der Schiffsrumpf und die Ballasttanks vor der Abfahrt inspiziert worden.

