Beirut (AFP) Die syrische Luftwaffe hat nach Angaben von Aktivisten nahe dem Grenzposten Ras al-Ain zur Türkei erneut Luftangriffe geflogen. Dabei sei in der nordöstlichen Kurdenregion ein Kommandeur der Rebellen getötet worden, teilte die in London ansässige oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Dienstag mit. Zudem hätten Bodentruppen auf Aufständische geschossen. Die Organisation teilte zudem mit, dass zehn Soldaten der Regierungstruppen und ein Aufständischer bei Kämpfen in dem Dorf Charbu nahe der Hauptstadt Damaskus getötet worden seien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.