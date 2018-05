Teheran (AFP) Der Iran will am Sonntag ein Treffen des "nationalen Dialogs" zwischen der syrischen Regierung und der Opposition veranstalten. "Vertreter der syrischen Regierung werden mit Vertretern von Stämmen, politischen Parteien, Minderheiten und der Opposition sprechen", sagte der iranische Vize-Außenminister Hossein Amir Abdollahian am Dienstag dem arabischsprachigen Sender Al-Alam. Bei dem Treffen gehe es um ein Ende der Gewalt in Syrien und die Förderung einer diplomatischen Lösung des Konflikts.

