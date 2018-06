Washington (AFP) Rund ein dutzend Beamte der US-Bundespolizei haben am Montag (Ortszeit) das Wohnhaus der zeitweiligen Geliebten des zurückgetretenen CIA-Chefs David Petraeus, Paula Broadwell, durchsucht. Die Polizisten verschafften sich nach US-Medienberichten Zugang zu dem Anwesen der Familie Broadwell in Charlotte im US-Bundesstaate North Carolina, wo sie am Abend mehrere Stunden lang beide Etagen durchsuchten, Fotos machten und Dokumente wegtrugen. Wegen der Beziehung zu Broadwell hatte Petraeus Ende vergangener Woche überraschend seinen Rücktritt als CIA-Chef angekündigt.

