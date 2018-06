New York (AFP) Für 17 Millionen Dollar (knapp 13,4 Millionen Euro) sind in New York hunderte Werke des Pop-Art-Künstlers Andy Warhol versteigert worden. Die insgesamt 354 Arbeiten wurden am Montagabend in Manhattan im Auktionshaus Christie's angeboten. Den höchsten Preis erzielte das Bild "San Francisco Silverspot" aus der Reihe "Endangered Species", das für 1,26 Millionen Dollar versteigert wurde. Das Werk "Endangered Species: Bighorn Ram" kam für 842.500 Dollar unter den Hammer; beide Preise entsprachen ungefähr dem Schätzwert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.