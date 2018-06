Hamburg/New York (AFP) Die US-Nachrichtenagentur Associated Press (AP) und die Deutsche Presse-Agentur (dpa) haben eine Kooperation vereinbart. Wie die Unternehmen am Mittwoch in New York und Hamburg mitteilten, wird die dpa künftig AP-Texte und -Fotos in Deutschland und Österreich vermarkten sowie Kunden in der Schweiz AP-Texte anbieten. AP erhält zugleich die Möglichkeit, Texte und Bilder der dpa für ihre eigene Berichterstattung zu verwenden.

