München (dpa) - Der Halbleiterkonzern Infineon rüstet sich für härtere Zeiten. Nach einem Gewinneinbruch auf 427 Millionen Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr 2011/12 (30.9.) hat der Automobil- und Industriezulieferer bereits 1100 Mitarbeiter im nordrhein-westfälischen Warstein in Kurzarbeit geschickt.

Nicht ausgelastete Produktionsanlagen würden vorübergehend abgeschaltet, Zeitarbeiter reduziert, und Gehaltserhöhungen seien verschoben worden, kündigte Infineon am Mittwoch an. Der neue Vorstandschef Reinhard Ploss sagte in Neubiberg bei München: «Der konjunkturelle Gegenwind wird stärker. Und wir sehen nicht, dass er sich schnell drehen wird.» Infineon stelle sich im neuen Geschäftsjahr auf einen kräftigen Umsatz- und Gewinnrückgang ein. Vor allem die Investitionsgüter-Industrie bestelle deutlich weniger Chips. Erst ab April dürfte es wieder besser werden.

Der Umsatz sank nur leicht von 4,0 auf 3,9 Milliarden Euro - das lange florierende Geschäft mit Chips für Airbags, Motorensteuerung, Scheibenwischer und andere Anwendungen in Autos konnte sogar noch zulegen, während die Nachfrage für Chips in Industrieanlagen oder Unterhaltungselektronik absackte. Der Konzerngewinn fiel von 1,1 auf 0,427 Milliarden Euro. Und der Ausblick ist trübe: Im laufenden Quartal erwartet Infineon einen Umsatzrückgang von mindestens 10 Prozent und eine Halbierung der Ergebnismarge auf annähernd 5 Prozent.

Bereits seit Oktober sind rund 1100 Mitarbeiter im nordrhein-westfälischen Warstein in Kurzarbeit, wie ein Sprecher sagte. Dort werden vor allem Chips für Windräder und Loks gefertigt. Die Maßnahme läuft zunächst bis März. Infineon beschäftigt in Deutschland jetzt 8400 Mitarbeiter. Stellenabbau ist nicht geplant. Nachdem Infineon im vergangenen Jahr weltweit rund 1000 Mitarbeiter zusätzlich eingestellt hatte, soll der Personalstand jetzt eingefroren bleiben. Das Investitionsbudget wird von 890 auf 400 Millionen Euro halbiert. Forschungs- und Entwicklungsprojekte werden verschoben.

Im laufenden Geschäftsjahr 2012/13 erwartet Infineon einen Umsatzrückgang zwischen 5 und 9 Prozent. Die Ergebnismarge soll von 13,5 Prozent auf 5 bis 9 Prozent sinken. Seinen Aktionären will das Unternehmen aber eine unveränderte Dividende von 12 Cent zahlen.