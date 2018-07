Brüssel (dpa) - Die EU-Kommission will heute ihren Vorschlag für eine Frauenquote in Aufsichtsräten vorstellen. Vorgesehen ist, dass bei gleicher Qualifikation der Kandidat des unterrepräsentierten Geschlechts - in der Regel Frauen - den Job im Aufsichtsrat bekommt. Die Vorgabe soll für Firmen gelten, in denen Frauen oder Männer weniger als 40 Prozent der Posten im Kontrollgremium haben. Die Pläne brauchen die Zustimmung von Europaparlament und EU-Staaten.

