Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel lehnt eine europäische Vorgabe für eine Frauenquote in den Aufsichtsräten von großen Unternehmen strikt ab. Das müsse auf nationaler Ebene geregelt werden, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Er reagierte damit auf den von der EU-Kommission beschlossenen Gesetzentwurf von Justizkommissarin Viviane Reding. Dieser schreibt den rund 5000 Firmen in der EU vor, bis 2020 Aufsichtsratsposten zu 40 Prozent mit Frauen zu besetzen. Nach Ansicht der Bundesregierung ist es nicht zulässig, die Frage europaweit zu regeln.

