Los Angeles (dpa) - Hollywood-Star George Clooney, der zuletzt in «The Descendants - Familie und andere Angelegenheiten» auf der Leinwand zu sehen war, könnte sich bald in ein außerirdisches Abenteuer stürzen.

Wie das US-Branchenblatt «Hollywood Reporter» berichtet, verhandelt er mit Disney über die Hauptrolle in einem Science-Fiction-Streifen, der von dem Studio streng unter Verschluss gehalten wird. Nur so viel ist bekannt: Der Arbeitstitel wird mal mit «1952», mal mit «Tesla» angegeben. Drehbuchautor Damon Lindelof («Prometheus», «World War Z») hat das Skript geschrieben. Brad Bird («Mission: Impossible - Phantom Protokoll») soll die Regie übernehmen. Über die Story gibt es keine Angaben. Der Film soll aber im Stil von «Unheimliche Begegnung der dritten Art» gedreht werden. Steven Spielberg ließ 1978 in seinem Science-Fiction-Hit außerirdische Wesen auf der Erde landen.