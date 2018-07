Washington (dpa) - Ex-CIA-Chef David Petraeus soll vor einem Senatsausschuss zu dem Terroranschlag auf das US-Konsulat in Bengasi Stellung nehmen. Das berichtet CNN nach einer Sitzung des Geheimdienstausschusses. Unklar sei, wann die Anhörung stattfinden wird, hieß es unter Berufung auf Ausschussmitglieder. Die CIA steht wegen der Attacke auf das Konsulat im libyschen Bengasi in der Kritik. Der Geheimdienst soll den Angriff am 11. September zu spät als Terroranschlag eingestuft haben. Vier Diplomaten starben.

