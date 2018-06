Tokio (AFP) Der kriselnde japanische Elektronikhersteller Panasonic erwägt, in den nächsten Monaten erneut tausende Stellen zu streichen. Es werde derzeit geprüft, bis März 2013 weitere 8000 Jobs wegfallen zu lassen, sagte ein Sprecher am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. In den vergangenen Monaten hatte der angeschlagene Konzern die Zahl seiner Stellen bereits um 40.000 reduziert, etwa indem freigewordene Posten nicht neu besetzt wurden. Ende September zählte das Unternehmen rund 322.000 Angestellte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.